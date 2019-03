© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Lecce Andrea Tabanelli ha parlato in conferenza stampa del rush finale per la promozione in Serie A e in vista del recupero di campionato contro l’Ascoli: “Contro il Crotone è arrivato un punto importante, fuori casa contro una squadra fra le più in forma del campionato. È un punto che va valorizzato nella prossima sfida contro l’Ascoli. Loro hanno una rosa ampia e di qualità, giocheremo a specchio e per questo sarà importante vincere i duelli individuali. Noi come sempre cercheremo di imporre il nostro calcio e ora abbiamo da sfruttare un trittico di gare casalinghe in cui potremmo beneficiare anche della spinta del nostro pubblico che rappresenta il dodicesimo uomo. - continua Tabanelli come riporta Pianetalecce.it - Il girone di ritorno è più difficile, le squadre hanno imparato a conoscerci e provano a non farci giocare e poi tutte hanno bisogno di punti e questo rende ancora più difficili le cose. Liverani? Quando sono arrivato non ero in condizioni ottimali e mi spiegò che se non mi fossi messo a lavorare duramente questo non sarebbe stato il posto giusto per me, ho saltato l’estate per arrivare pronto. I suoi rimproveri sono stati uno stimolo, mi hanno aiutato molto a livello mentale per tornare ai miei migliori livelli”.