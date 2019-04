Lecce, Tachtsidis: "Con Liverani mi trovo bene. Classifica? Niente conti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista del Lecce Panagiotis Tachtsidis ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Carpi in cui risollevarsi dopo la sconfitta con la Cremonese: “Anche in dieci a Cremona abbiamo fatto vedere che siamo una squadra forte, poi una serie di episodi ci hanno condannato. Comunque ora non possiamo più pensare alla gara con la Cremonese, ma dobbiamo guardare avanti e alle cinque finali che ci aspettano. Quando sono arrivato qui avevo bisogno di ritrovare la forma migliore e ora sto bene. Con mister Liverani mi trovo bene, con il suo gioco ho sempre più possibilità nello sviluppo della manovra. Il campionato cadetto l’ho ritrovato come me lo aspettavo. È un torneo difficile nel quale puoi vincere e perdere con chiunque. - conclude il greco come riporta il sito dei salentini - Classifica? Io non faccio mai conti, dobbiamo solo pensare a vincere e se lo facciamo alla fine vedremo dove saremo.”