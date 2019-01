Lecce, Tachtsidis: "Qui per tornare in Serie A. Ho grande voglia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prime dichiarazioni da calciatore del Lecce per Panagiotis Tachtsidis, centrocampista greco acquistato dal Nottinham Forest. Ecco quanto pubblicato dal sito ufficiale del club salentino: “Non gioco una gara ufficiale da diversi mesi, ma posso assicurare di stare bene fisicamente e in questo periodo mi sono sempre allenato. Dopo che il direttore Meluso è venuto in Inghilterra a vedere un allenamento ho lavorato con ancora maggiore voglia. Il mio ruolo naturale è quello di centrale di centrocampo, anche se sono a disposizione dell’allenatore e della squadra se ci dovesse essere bisogno in una altra posizione. Non ho nostalgia della Serie A italiana, ho nostalgia del campo e la mia voglia è di tornare nel massimo campionato indossando questi colori. Avevo ricevuto anche altre offerte sia da club di A che di B, ma ho scelto questa destinazione perché mi è piaciuto il progetto e le persone con le quali ho parlato.”