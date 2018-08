Lecce, tentativo in extremis della Ternana per Chiricò

© foto di Federico Gaetano

All'ultimo minuto del calciomercato il Lecce ha ricevuto un'offerta incredibile per Mino Chiricò. La Ternana ha provato il tutto per tutto per portarsi a casa il giocatore, sono stati messi sul piatto 450 mila euro più una percentuale del 50% della futura rivendita. Ma, alla fine, decisiva è stata la decisione dell'agente Kael Grimaldi, determinato nel non far scendere di categoria il suo assistito. Perciò adesso Chiricò è un giocatore che farà parte della rosa del Lecce, almeno da qui fino al prossimo mese di gennaio. Lo riporta Sololecce.it.