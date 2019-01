© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Crotone era in vantaggio, ora La Gazzetta dello Sport fa sapere che per Stefano Pettinari è testa a testa tra i calabresi e il Venezia. L'attaccante potrebbe salutare il Lecce negli ultimi giorni del mercato invernale. In questa stagione ha collezionato 11 presenze in Serie B senza però trovare la via del gol.