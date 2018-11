Lecce, Torromino e Doumbia verso l'addio a gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto raccolto da Tuttocalciopuglia.com a gennaio il Lecce saluterà due attaccanti che hanno trovato poco spazio in questa prima parte di stagione. Si tratta di Giuseppe Torromino, classe '88, e Abdou Doumbia, classe '90. Il primo finora ha collezionato appena due presenze fra Coppa Italia e campionato e ha diversi estimatori in Serie C, così come il secondo, che è addirittura fuori lista. Per loro a gennaio si prospetta così un cambio di casacca e di categoria.