Lecce, Torromino ha poco spazio: tre big della C interessate

Una sola presenza in campionato, due in totale in questa stagione. Giuseppe Torromino non ha trovato spazio al Lecce, dunque questa sessione invernale potrebbe essere decisiva per il suo futuro. Sul giocatore ci sono ben tre squadre di serie C, ovvero Pisa, Sambenedettese e Pordenone, riporta TuttoC.com.