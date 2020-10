Lecce, trattenuti gli uomini mercato e potenziato l'attacco. Per puntare alla A

Trattenere Mancosu e Falco sono stati i due grandi colpi del mercato di Pantaleo Corvino. Non era facile, ma il club ha saputo tenere il punto e ora i due dovranno mettere da parte eventuali malumori per non aver continuato in Serie A per provare a riconquistarla sul campo. Il dirigente ha poi rinforzato pesantemente l'attacco, Stepinski è stato l'ultimo colpo, e puntellato gli altri reparti con giocatori d'esperienza e qualità come Henderson, Paganini e Dermaku. Sulla destra è poi arrivato un giocatore polivalente e di prospettiva come Adjapong. Non sono mancate ovviamente le scommesse: da Zuta a Listkowski passando per Pablo Rodriguez e Bjorkengren.

Il colpo: I salentini sono riusciti ad avere la meglio per Massimiliano Coda. Il centravanti dallo scorso gennaio, quando si era capito che non avrebbe rinnovato col Benevento, era uno degli uomini più richiesti della cadetteria visti i suoi numeri e le sue qualità. Ora starà a lui ripagare l'investimento fatto.

La formazione: Gabriel; ZUTA, DERMAKU, Lucioni, Calderoni; HENDERSON, Tachtsidis, Mancosu; ADJAPONG, CODA, Falco. Allenatore: Corini (nuovo)

Acquisti: Liam Henderson (Hellas Verona), Leonard Zuta (Hacken), Marcin Listkowski (Pogon Szczecin), Massimo Coda (Benevento), Luca Paganini (Frosinone), Claud Adjapong (Sassuolo), Pablo Rodriguez (Real Madrid), Mariusz Stepinski (Hellas Verona), John Bjorkengren (Falkenberg), Kastriot Dermaku (Parma)

Cessioni: Jacopo Petriccione (Crotone), Yevgen Shakhov (AEK Atene), Andrea Saraniti (Palermo), Giulio Donati (Monza), Romario Benzar (Viitorul), Brayan Vera (Cosenza), Davide Riccardi (Catanzaro), Joakim Milli (Nardò), Radoslav Tsonev (Levski Sofia), Andrea Rispoli (Crotone), Gianmarco Chironi (svincolato), Luka Dumancic (svincolato)