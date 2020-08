Lecce, un mercoledì pazzo: via dottore e tecnico, a pochi giorni dal raduno

È stato un mercoledì di fuoco in casa Lecce. Iniziato con le dimissioni del responsabile sanitario Giuseppe Palaia e proseguito con l’esonero del tecnico Fabio Liverani. Un colpo di scena senza precedenti, con lo storico dottore del club salentino che ha puntato il dito contro l’allenatore (“si è concluso il mio rapporto di collaborazione, in qualità di responsabile sanitario, con l’ U.S. Lecce per espressa volontà del sig. Fabio Liverani, responsabile tecnico, che ha addotto presunti contrasti tra di noi, se contrasti possono chiamarsi le dispute per la gestione degli atleti infortunati così numerosi come mai nella mia quarantennale carriera di medico da campo”) e con la società che qualche ora dopo ha sollevato dall’incarico Liverani, riservandosi “ogni opportuna. Valutazione in ordine ad eventuali profili di responsabilità”.

Una rottura, quindi, totale con il passato. Dopo il direttore sportivo Mauro Meluso, è addio anche con il tecnico a pochi giorni dal raduno fissato per il 23 agosto. Per Liverani due promozioni consecutive, dalla C alla A, e la retrocessione proprio nell’ultimo campionato in Serie B.