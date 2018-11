Lecce, Venuti: "A Carpi con spirito positivo ed entusiasmo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il terzino del Lecce Lorenzo Venuti ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domenica contro il Carpi: “Andremo in Emilia con spirito positivo ed entusiasmo per quello che stiamo facendo. Il campionato di Serie B è difficile e per questo anche chi occupa le posizioni di testa può rischiare di lasciare punti con squadre che invece sono in basso in classifica. - continua Venuti – Sono molto contento di come mi sta impiegando Liverani e grazie al gioco di squadra sono riuscito anche a segnare due volte. Dicembre sarà un mese decisivo per tutte le squadre e si potranno tirare le somme visto che terminerà il girone d’andata”.