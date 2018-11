Lecce, Venuti: "Gara non esemplare, ma quel che conta è la vittoria"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il terzino Lorenzo Venuti autore del gol vittoria contro il Crotone ha parlato del momento in casa Lecce: “Il mio è stato un mezzo gol, ma tornare al successo contro una squadra importante come quella calabrese ci ha fatto bene. Non abbiamo giocato una gara esemplare, ma quel che conta è aver vinto. - continua Venuti come riporta Sololecce.it -Ho avuto sul piede l'opportunità del raddoppio, ma invece di regalare un gol al Lecce ho tirato così alto che ho regalato il pallone in Curva Sud. Scherzi a parte sono contento comunque, ora andiamo a Pescara per giocare sappiamo".