Lecce, Vigorito: "Classifica bella, ma c'è ancora tanto da fare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa il portiere del Lecce Mauro Vigorito ha parlato dell’imbattibilità nelle ultime due gare di campionato: “Come un attaccante ha l’obiettivo di segnare tanti gol, per un portiere l’obiettivo è subirne pochi e chiudere una gara senza aver preso gol è una bella soddisfazione. Il rientro di Lucioni, un elemento di grande esperienza, è stato importante, ma tutta la squadra è cresciuta nella fase difensiva. La classifica adesso è bella da guardare, ma eviterei di trarre conclusioni affrettate perché il campionato è ancora lungo. Mancano più di venti partite e tutto può accadere, e lo dico perché ho vissuto sulla mia pelle esperienze poco felici. Noi adesso dobbiamo arrivare a 40 punti il più presto possibile, poi se ci sarà la possibilità penseremo a qualcosa di più importante – conclude Vigorito parlando del Perugia – Il nostro unico pensiero deve essere la prossima gara contro gli umbri. Il Perugia è una squadra forte, ambiziosa e che si è ben consolidata nella categoria, inoltre ha un tecnico giovane e preparato. Sabato ci attende un compito complicato, ma non vogliamo fermarci”.