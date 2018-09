Lecce, Vigorito: "Ok tre gare in una settimana. La botta? Sto bene"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il pareggio arrivato contro il Cittadella, il portiere del Lecce Mauro Vigorito ha parlato in mixed zone: "Sto bene anche se ho preso una botta forte nel primo tempo. La partita sapevamo che sarebbe stata difficile contro una realtà consolidata come il Cittadella. Abbiamo fatto la nostra partita, peccato aver subito goal sul finale ma è un buon punto per muovere la classifica. Il bilancio delle tre partite in sette giorni è positivo, abbiamo espresso un buon calcio. Ora andiamo a giocare sul campo di una squadra fra le favorite per la vittoria del campionato. C’è sempre da crescere e possiamo migliorare col tempo“.