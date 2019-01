© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“C’è del rammarico sicuramente per l’esito finale della gara di sabato scorso, ai punti avremmo strameritato noi di vincere la partita. Abbiamo creato tanto contro una squadra forte, costruita per vincere. Abbiamo concesso sono una situazione e loro sono stati bravi a sfruttarla". Esordisce così il portiere del Lecce Mauro Vigorito in conferenza stampa concentrandosi poi sulla prossima sfida: "Ora ci aspetta una trasferta insidiosa. La Salernitana ha espugnato il campo della capolista, che non è mai facile. - si legge sul sito dei salentini - Noi vogliamo riprenderci qualche punto lasciato per strada, sapendo che ci attende un confronto veramente difficile. Come ho sempre detto, la nostra è una squadra profondamente rinnovata ed è normale che con il passare del tempo l’intesa aumenti.”