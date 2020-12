Lega B, approvato il bilancio di esercizio della stagione 2019/2020. Presenti tutte le società

Assemblea della Lega Serie B in videoconferenza. Presenti tutte le società per la stagione 2020/2021, assenti Crotone, Livorno e Trapani per la 2019/2020. Proprio in relazione a quest’ultima stagione è stata approvata la relazione annuale, esposta dal presidente Balata, e il bilancio di esercizio, illustrato dall’Area Finanza e Controllo di gestione, che ha chiuso con un utile.

Fra le comunicazioni del presidente si è aggiornato sul percorso legislativo di alcuni decreti attuativi di natura fiscale in fase di approvazione, decisi per venire incontro alle gravi difficoltà che i club devono affrontare in un periodo dove mancano i ricavi da stadio e sono fortemente in calo quelli da sponsorizzazione.

Linee guida diritti tv 2021-2024. Prosegue il lavoro per la stesura degli inviti a offrire del prossimo triennio che nel mese di gennaio saranno quindi portati all’approvazione degli organi di lega.