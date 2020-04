Lega B, Balata: "Dobbiamo fare di tutto per tornare in campo. Anche per evitare contenziosi"

Il presidente della Lega B Mauro Balata ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha ribadito l'intenzione della Serie B di concludere la stagione rimasta sospesa a causa dell'emergenza Coronavirus: "C'è una regola fondamentale nello sport, si vince o si perde sul campo, per merito sportivo, e questo è un principio superiore. Finché ci sarà la possibilità di terminare regolarmente le competizioni bisognerà cercare di perseguire questa strada e questa soluzioni. Che poi è anche quella che eviterebbe il fiorire di tanti contenziosi, anche schizofrenici, di cui parla spesso anche il presidente Gravina. Avendo come obiettivo quello della massima sicurezza possibile, ovviamente, bisogna provare a finire i campionati. Il protocollo stilato dalla FIGC è molto oneroso, costoso.Promozioni e retrocessioni? Ci sono delle regole e queste non possono essere cambiate in corsa, cambiandole in corsa sicuramente sbaglieremmo - conclude Balata parlando anche del lato economico - Stiamo attraversando una crisi economica mai vista dal Dopoguerra in poi. Abbiamo chiesto l'attuazione dei presidi per la messa in sicurezza che si ispirano alla ratio che ha portato il Governo ad adottare le misure prese, che servono come presidi fondamentali per far sì che il sistema calcio possa superare questo terribile momento"