'Tecnologia in Playoff e Playout, garantisce la trasparenza'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Tutti gli stadi della Serie B sono omologati per la Var. Lo assicura il presidente della Lega B, Mauro Balata, a margine della presentazione del progetto 'B come Bambini'. "Abbiamo prodotto uno studio scientifico e tecnico di fattibilità, consegnato da Hawk, che è la stessa società che fornisce tecnologia alla Lega Serie B. Sulla base di questo studio, in tutti i nostri stadi, nessuno escluso, si può adottare questa tecnologia. Per cui aspettiamo risposte dalle autorità federali competenti e dall'Aia". Balata rimarca il lavoro fatto dalla Lega B ("abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare in un percorso iniziato un anno fa in maniera riservata") e spera di poter contare sulla tecnologia entro la fine della stagione: "Le società di B desiderano avere la Var in tutti i Playoff e i Playout. Questo per garantire massima trasparenza, la parità delle armi tra le avversarie. Il problema relativo al materiale umano non riguarda noi, sul resto mi esprimerò in sede istituzionale".