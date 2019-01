Lega B Balata: "Si decida su riforma campionati"

Presidente non si sbilancia ma Lega B vuole proporre format a 18

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - "Auspichiamo una decisione sulla riforma dei campionati nel prossimo Consiglio federale a fine mese, per consentire alle società di programma al meglio il futuro". Lo ha chiarito il presidente della Lega B, Mauro Balata, al termine dell'assemblea dei club cadetti che all'unanimità ha deliberato "di chiedere la ristrutturazione di tutto il movimento, con una forte riduzione del numero di squadre, da questa o dalla prossima stagione, ribadendo la contrarietà a qualunque decisione in materia di ripescaggi". Balata non si sbilancia sui numeri. Secondo quanto filtra, a metà di un campionato formalmente a 22 squadre ma ridotto a 19 dal caos estivo, la Lega B è orientata a proporre una format a 18 società.