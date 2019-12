© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità la Lega B ribadisce il proprio impegno e la propria convinta necessità di garantire lo sport per tutti, un diritto sancito dalla Costituzione e che si concretizza nel progetto del campionato di Quarta Categoria portato avanti con la federazione e le altre componenti del calcio. "Non siamo noi a dare qualcosa a questi atleti ma loro che ci regalano gioia emozione e vero senso dello sport – dice il presidente della Lega B Mauro Balata – Per questo li ringrazieremo sempre e con loro chi organizza questo progetto. Lo sport è unione e socialità, è crescita per l’individuo e per la comunità. Tutti dobbiamo avere l’opportunità di poterlo fare".