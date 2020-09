Lega B, convocata per giovedì a Coverciano l'assemblea dei club cadetti

In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari l’Assemblea Ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie B è convocata per mercoledì 30 settembre alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per

Giovedì 1 ottobre alle ore 11.00

presso l’Auditorium del Centro Tecnico FIGC - Via Gabriele D’Annunzio 138 – Coverciano (Firenze), per discutere e deliberare in merito agli argomenti contenuti nel seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Verifica poteri;

2) Elezioni Consiglieri in sostituzione Consiglieri decaduti;

3) Progetto VAR: aggiornamenti;

4) Comunicazioni del Presidente;

5) Informativa del Direttore Generale;

6) Varie ed eventuali.

L’Assemblea sarà regolata dalle vigenti disposizioni dello Statuto della Lega Nazionale Professionisti Serie B.

In considerazione del Protocollo di sicurezza aziendale FIGC, saranno ammessi a partecipare alla seduta in presenza fisica unicamente i rappresentanti effettivi ex art. 6.4.a) dello Statuto.

Eventuali uditori potranno assistere alla seduta in collegamento audiovideo, ricordandone in proposito i requisiti minimi:

- Computer, tablet o telefono dotati di un sistema audio e di videoripresa (videocamera, fotocamera, microfono);

- Connessione stabile.

NOTA PARTICOLARE:

Essendo prevista all’Ordine del Giorno l’elezione di cariche, ai sensi dell’art. 6.4.c) dello Statuto è esclusa la facoltà delle società di farsi rappresentare in Assemblea dal rappresentante di altra società associata.