Lega B, il Consiglio di Stato respinge le richieste della Ternana

Real Madrid, Solari: "Squadra dispiaciuta. Per me bella opportunità"

Per Barella si fa avanti anche il Monaco: il Cagliari chiede almeno 50 mln

Milan, è caccia al rinforzo in attacco: viva la suggestione Ibrahimovic

Davide Lippi: "Paquetà? Un anno e mezzo fa me lo bocciarono in prestito"

Genoa, Juric: "Abbiamo le qualità per fare male a qualsiasi squadra"

Inter, contatto per Andersen della Samp. Piace anche De Paul

Sorrisi, risposte secche, Vinicius. Al Real Solari entra in punta di piedi

Juventus, per il mercato priorità alla difesa: occhi su Milenkovic

A new Dele: Tottenham e Alli si dicono sì per i prossimi sei anni

FIGC, il presidente Gravina: “Sei tavoli per riformare il calcio”

Torino, Edera via a gennaio: c'è il Frosinone in prima fila

Serie A, live dai campi - Napoli a riposo. Juve, Mandzukic in gruppo

Consiglio Federale, la Serie B resta a 19. In attesa del CdS

Attraverso un comunicato ufficiale la Lega B ha annunciato che il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della Ternana in merito al format della Serie B: “Il Consiglio di Stato stamani ha comunicato di aver respinto la richiesta, presentata dalla Ternana Calcio, di revocare le misure cautelari monocratiche disposte dallo stesso con decreto del 27 ottobre, e ha dunque ribadito la sua posizione confermando la data del 15 novembre per la Camera di Consiglio”.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy