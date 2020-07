Lega B, il presidente Balata consegna il trofeo Ali della Vittoria al Benevento

Il trofeo Ali della Vittoria, riservato al vincitore del campionato della Serie BKT, sarà consegnato al Benevento dal presidente della Lega B Mauro Balata il prossimo 29 luglio. L’appuntamento è alle ore 21, presso il “Teatro Romano”. Il delicato momento che stiamo vivendo a causa del Covid-19 non ha permesso alla Società di aprire i cancelli dello stadio “C. Vigorito” e di ospitare questo prestigioso evento. E’ stato, pertanto, scelto un luogo rappresentativo della storia sannita per consentire alla squadra e alla tifoseria della Città e provincia di Benevento di ricevere il giusto riconoscimento per il traguardo raggiunto. Le disposizioni normative in materia di emergenza sanitaria, hanno fortemente limitato la capienza del Teatro al quale si potrà accedere esclusivamente previo invito. Tutti coloro che vorranno seguire in diretta la cerimonia di consegna della Coppa “Ali della Vittoria” potranno sintonizzarsi su OttoChannel Canale 696 digitale terrestre o collegarsi in streaming su www.ottochannel.tv. La serata sarà condotta da Monica Bertini, volto storico della Serie B, e da Walter De Maggio.