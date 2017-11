Lega di Serie B, Balata possibile candidato alla presidenza

Giornate di consultazioni quelle che Mauro Balata, commissario per la Lega di Serie B, sta vivendo in vista dell'assemblea elettiva del prossimo 23 novembre. Come riporta Tuttosport quest'oggi, infatti, alcune società cadette hanno caldeggiato il suo nome come nuovo presidente della Lega di Serie B. Una possibilità, questa, che lo stesso Balata, sta valutando contattando tutti club di B per capire se esiste davvero una convergenza su di lui.