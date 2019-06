© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Rai Sport, nel corso della ‘Domenica Sportiva’, è intervenuto il presidente della Lega Serie B Mauro Balata dopo la sfida tra Verona e Cittadella: “Stagione difficilissima? Non lo so. È stata una stagione molto bella conclusa con una partita tra due squadre che si sono affrontate fino all’ultimo minuto. È stato un campionato bello, di qualità, con l’innovazione del VAR. Le criticità non sono dipese da noi”.

Avete in mente qualcosa per dare stabilità? “Ci vogliono delle regole definite, un sistema di controlli che funzioni che consenta a tutte le società di avere la parità delle armi. Io cercherò di mettere il massimo impegno su questo. Quello che è accaduto nel finale di campionato non è dipeso né dal sottoscritto né dalla mia lega”.