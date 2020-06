Lippi: "Serie B di buon livello. Ci sono giovani interessanti e tanti buoni allenatori"

L'ex ct Marcello Lippi questa sera era presente a Pisa per assistere alla sfida fra i padroni di casa e il Pescara. Ai microfoni del sito del club toscano parla così del primo tempo e del torneo cadetto: “Le due squadre sono in una posizione di classifica in cui devono stare attente, è una partita equilibrata fra due squadre ben organizzare. Il Pisa ha avuto qualche spunto in più compreso l’angolo da cui è arrivato il gol. Serie B? È un campionato molto interessante da sempre, ci sono tanti giovani, tanti buoni allenatori, le squadre mostrano buona organizzazione di gioco anche se dopo tre mesi di stop devono tutte trovare la condizione. È però un campionato bello in cui è tutto da giocare a parte per la testa dove il Benevento è irraggiungibile”.