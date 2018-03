Litteri: "A Cittadella un pezzo di cuore, ma ora segno per il Venezia"

Intervistato da La Nuova Venezia il centravanti del Venezia Gianluca Litteri ha parlato della sfida contro il Cittadella, club in cui ha militato fino a gennaio: “Lì ho lasciato un pezzo di cuore, sarà emozionante sfidarli, ma cercherò di vivere questa gara e questi giorni nel miglior modo possibile. Troveremo una squadra quadrata, con idee chiare, una certezza di questo campionato e non certo una mina vagante come dicono alcuni. - continua Litteri – Gol? Ora gioco con il Venezia e voglio segnare per questo club ci mancherebbe. Credo però che non esulterei in caso di marcatura anche se è difficile saperlo prima”.