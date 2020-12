live Brescia, Dionigi: "Ci sono delle difficoltà. Con Cellino non abbiamo parlato di obiettivi"

vedi letture

Diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

14.45 - Tra pochi minuti il nuovo tecnico del Brescia Davide Dionigi verrà presentato alla stampa.

15.06 - È iniziata la conferenza di mister Dionigi: "Ringrazio chi mi ha preceduto, mi riferisco a Diego Lopez. Tra colleghi mi sembra doveroso. Ringrazio la società per l'opportunità. Mi calo in questa realtà in punta di piedi, con la massima umiltà di chi è venuto in una piazza importante, con una storia e un passato che conoscono tutti. La chiamata è stata un po' inaspettata, con la voglia e la serenità di calarmi in un'occasione per me importantissima. Questo viene anche da tanti anni di gavetta. Spero di arrivare nel momento giusto, sicuramente difficile".

Come valuta la serie B?

"È un campionato che definiamo sempre difficile, la continuità fa la differenza. Bisogna affrontare il tutto con il giusto spirito, uno spirito operaio. Non significa ridimensionare, ma parlo proprio di moralità. Si gioca ogni due giorni, ma col tempo spero di poter valorizzare la squadra. Sono estremamente convinto che questa squadra abbia grandi potenzialità. C'è un'idea, vorrei mostrare il mio modo di giocare anche qua. Bisogna fare di necessità virtù per poter arrivare a ciò".

Ci sono dei principi del suo calcio applicabili anche qua?

"Non tutte le situazioni sono uguali. Quando arrivi in un posto ci sono sfaccettature diverse. Mi piacerebbe avere dei giocatori con la moralità, ovvero la voglia di dimostrare ciò che sono. Questo può essere una molla che possa far scattare qualcosa. Serve uno spirito di gruppo, quando raggiungi un obiettivo minimo alla base c'è il gruppo. Per ottenere questo bisognerà fare molto lavoro anche dal punto di vista mentale".

A questa squadra manca un po' il sorriso.

"Nel calcio bisogna capire cosa si intende per serenità, che arriva dai risultati. Per ottenerli bisogna ottenere una predisposizione mentale. So che avrò delle difficoltà iniziali, vorrei portare a una voglia di far vedere a tutti che i giocatori non sono questi".

Quali sono le sue emozioni?

"Quando mi hanno chiamato sono rimasto contento. È un'emozione perché quando un allenatore si siede su una panchina con una storia e una responsabilità, ti porta a una sensazione di gratificazione. Ripeto, mi metto a disposizione di tutti con la massima umiltà. Non sono una persona da proclami e da promesse, nemmeno le solite frasi. Spero di riuscirci, ma con tanta passione da poter trasmettere ai ragazzi".

Ci può raccontare qualche retroscena? Il presidente le ha chiesto qualcosa?

"Dopo la sconfitta di Reggio mi ha telefonato il direttore, mi ha accennato la possibilità di venire qui. Non vorrei parlare di obiettivi, Cellino nemmeno me li ha chiesti. Mi ha chiesto di proporre il mio modo di vedere il calcio, giusto o sbagliato che sia. Questa è la cosa che mi ha fatto piacere, ho notato in lui la voglia di poter costruire qualcosa".

TMW - Quali sono le difficoltà che si aspetta?

"Ci sono delle difficoltà oggettive, si giocherà ogni tre giorni. Non avrò la possibilità di avere una settimana tipo, tra infortuni e altro siamo in pochissimi. Mi auguro però di riuscire a cementare qualcosa nelle difficoltà. Sono uno abituato a sudarmi le cose, spero che queste difficoltà possano saper trasformare il tutto".

È una situazione particolare?

"La realtà che abbiamo intorno ha colpito anche il mondo del calcio e il lavoro di un allenatore. L'aggettivo falsato non va bene, ma è cambiato il modo di fare il campionato. Bisogna avere la bravura e la fortuna di trovare il modo per organizzare il tutto nella maniera più produttiva possibile. Non puoi fare diversamente".

Serve creare empatia?

"Sì, serve ciò. Dobbiamo andare oltre, ma tutto ciò arriva soltanto nel modo in cui lavori. Io cercherò di mettercela tutta. Serve la fame, la voglia, la rabbia. Questo è un canale per arrivare a tutto ciò, io ci spero".

Un suo ricordo di Paolo Rossi?

"Quando accadono queste cose si cerca sempre di ricordare il campione sul campo, ma è giusto anche ricordare l'uomo. Il calciatore è un essere umano, come tanti. Non esistono super uomini, l'importante è che rimanga sempre l'esempio dell'uomo, anche per la mia generazione è stato un punto fermo".

Nel primo allenamento ha usato tanto il dialogo e ha già variato qualcosa.

"Avendo poco tempo devi anche far ragionare i ragazzi. Sicuramente ci sarà un graduale cambio, ma non ha senso sconvolgere tutto. Cercherò di mettere dentro tante cose".

Una parola anche sulla Salernitana.

"Non sono un integralista, cerco di far rendere al meglio i giocatori. Per me ogni partita è diversa, si gioca in base ai principi. Non voglio parlare di modulo, non è l'essenziale. L'importante è il principio, ma soprattutto i movimenti. Domani sarà una partita tosta, sono primi in classifica. Sono organizzati, ottengono risultati per tanti motivi. Dobbiamo giocare da squadra operaia. Il tattico? Lavoriamo da anni insieme, ci aiuta a studiare gli avversari: è un po' la mia ombra, è disponibilissima, cerca di collaborare nel migliore dei modi".

Domani chi farà la partita?

"Quando dico Brescia-operaio, parlo di mentalità. Poi c'è l'idea di gioco che è un'altra cosa. Voglio che ci sia la voglia di fare un qualcosa insieme, mettersi a disposizione del compagno. Spero di poter esprimere un discreto calcio. La Salernitana è comunque una squadra aggressiva, ha avuto dei cambiamenti".

Il Brescia deve ripartire da Donnarumma e Torregrossa?

"Oltre loro due ho anche altri attaccanti, soprattutto per caratteristiche. Stiamo parlando di due giocatori top per la categoria, dobbiamo capire dove siamo adesso e in che momento siamo, dobbiamo riportarli in condizione".

L'avventura di Ascoli?

"Ringrazio tutti, da Ducci a Bifulco, tutti quelli che hanno lavorato con me. Poi c'è stata una scelta da parte del presidente, in maniera molto semplice. C'è stata la possibilità di tornare poco tempo fa, ma non c'erano le condizioni giuste. Ora inizia un'altra storia".

15.30 - È terminata la conferenza stampa di mister Dionisi..