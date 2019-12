LIVE TMW - Perugia, Oddo: "Non dobbiamo esaltarci, il campionato è l'obiettivo"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

17.01 - Tra poco la conferenza stampa di Massimo Oddo, allenatore del Perugia, che parlerà dalla sala stampa del Mapei Stadium dopo la brillante vittoria dei perugini contro il Sassuolo in Coppa Italia.

17.14 - Inizia la conferenza stampa di Oddo.

Grande qualificazione per il Perugia.

"Siamo contenti per la vittoria odierna ma non dobbiamo esaltarci per questa vittoria, il Sassuolo è una squadra di A ma è sceso in campo con tanti giovani in formazione, abbiamo saputo soffrire e questo è un aspetto imprescindibile per una squadra che vuole avere traguardi importanti ma il nostro primo obiettivo resta il campionato. Sicuramente prendiamo tutto quello che di positivo c'è stato oggi ma ora andiamo avanti e guardiamo alle prossime gare".

Nicolussi Caviglia?

"E' un giocatore giovane, è classe 2002, è un bravo giocatore sia a livello umano che a livello calcistico. E' un ragazzo di prospettiva e ce lo teniamo stretto".

17.16 - Termina la conferenza stampa di Oddo.