LIVE TMW - Serie B, Balata: "La FIGC ci deve tutelare". Ghirelli: "Fermatevi"

Luca Bargellini e Ivan Cardia. Da Milano, Alessandro Rimi

18.19 - Pochi minuti prima di Balata, ha parlato a Rai Radio 1 Sport il prossimo presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli: "Chiedo a Balata che la Serie B si fermi. Mi preoccupa molto come spiegare ai bambini il motivo per il quale gli stadi ieri erano chiusi: molte persone sono disorientate. Non potevamo giocare le partite di ieri, altrimenti sarebbero state annullate tutte successivamente. Da un lato c'è la passione dall'altra le regole da rispettare. La FIGC adesso sta cercando di capire cosa fare: serve che qualcuno spieghi alla B che è il momento di fermarsi per poi tornare in campo il prima possibile. Il presidente Gravina ha tutte le qualità per risolvere la questione e dunque a lui non devo fare nessun appello. Io mi aspetto che tutto si risolvi il prima possibile con i ripescaggi".

18.08 - Resta viva l'ipotesi del blocco del campionato in B: secondo quanto riferito da Sky, i club di Serie B attendono la decisione del Consiglio di Stato, che potrebbe arrivare già domani. In caso di esito negativo, sarebbero addirittura pronti a bloccare il campionato fino al 26 marzo, data della discussione di merito innanzi al TAR.

18.04 - "Fino a oggi siamo stati galantuomini, abbiamo cercato anche in questi giorni confronti continui". Conclusa l'assemblea di Lega B, il presidente Mauro Balata commenta la situazione: "A questo punto non possiamo più aspettare quello che accadrà: qui ci sono 19 società che hanno dei diritti. È ora di farla finita con la politica: qui bisogna giocare a calcio e bisogna tutelare milioni di tifosi e tanti giovani. Noi abbiamo il 31% di giovani che giocano nel nostro campionato, la Federazione deve tutelarci. Siamo stufi di questa cosa".

17.55 - Conclusa l'assemblea della Lega Serie B: i club della serie cadetta non hanno intenzione di riportare il format del campionato a 22 come indicato dal TAR. Toni anche abbastanza accesi nel confronto tra le 19 società, con il presidente Balata che ha già fatto predisporre il ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione cautelare emessa dal TAR nella giornata di ieri.

16.26 - Mentre è in corso l'assemblea in casa Serie B, arriva il comunicato del CONI: "Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un’istanza da parte della difesa della società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. in cui si invita il Presidente del Collegio di Garanzia a fissare senza indugio una nuova udienza onde decidere i ricorsi dichiarati improcedibili, in data 11 settembre u.s., per carenza di interesse e concernenti l’applicazione ed interpretazione della preclusione prevista sub lettera D4 nel C.U. n. 54/2018 relativo ai criteri e alle procedure per l’integrazione degli organici dei Campionati Professionistici di Serie A e B mediante ripescaggi, in ottemperanza all’obbligo disposto dal TAR Lazio, sede di Roma, con l’ordinanza cautelare n. 6360/2018, di riesaminare i provvedimenti e le questioni in base alle indicazioni ricevute dallo stesso Giudice e sul presupposto che tale interesse oggi riviva proprio alla luce della suddetta decisione del TAR Lazio".

15.17 - È arrivata anche la dirigenza del Lecce, l'assemblea straordinaria di B è appena iniziata.

Ore 14.47 - Tutti i club di Serie B presenti all'assemblea. Manca solo il Lecce, ma la società salentina sta raggiungendo Milano.

Ore 14.30 - E' iniziata in questi istanti l'assemblea straordinaria di Serie B convocata nella giornata di ieri dopo la sentenza del TAR che ha rimesso in discussione la formula del torneo cadetto. Possibile che le società facenti capo al presidente Mauro Balata chiedano il ricorso al Consiglio di Stato per bloccare tale nuova modifica.

Ore 14.22 - Attraverso le colonne de Il Corriere dell'Umbria, in casa Ternana si è espresso anche il patron del club, Stefano Bandecchi: "Malgrado i tanti pugni incassati, siamo ancora in piedi e più che mai fiduciosi nel ripescaggio, anche se preferiamo non sbilanciarci per cautela. In ogni caso la nostra battaglia di giustizia è vinta".

Ore 14.01 - Dalla Lega Pro arriva una nota a firma del segretario generale Francesco Ghirelli in merito al campionato di Serie C:

“In queste ore sono circolate con riferimento alla decisione del Tar Lazio di ieri, alcune notizie assolutamente prive di fondamento e certamente fuorvianti che riguarderebbero una decisione della Lega Pro di sospendere tutte le gare della 9^ giornata del Campionato Serie C. Come detto ci tengo ad evidenziare che tale notizia è assolutamente falsa, la nostra Lega si limiterà ad attuare le decisioni che la FIGC assumerà. Qualora i tempi non consentissero una programmazione definitiva delle gare delle società che aspirano ad essere ripescate o riammesse in serie B, le stesse verranno rinviate”.

Ore 13.52 - Si arricchisce di un ulteriore capitolo il caos in Serie B. Il rischio è quello - anche se l'assemblea delle 14 sarà decisiva in questo senso - che sia la cadetteria sia la C si possano bloccare dopo la decisione del TAR di rendere inammissibile il format a 19 squadre. Alcuni presidenti di B vogliono optare per un ricorso al Consiglio di Stato, con - in particolare - Lotito, Setti e Bonacini che non intendono retrocedere di un millimetro. La palla passa alla FIGC di Gravina, che può agire per autotutela.

Ore 13.42 - Grande soddisfazione, in casa Pro Vercelli, per l'accoglimento del ricorso avverso al Format 19 della Serie B. La sentenza di ieri del TAR, come riferisce La Stampa, è stata commentata dal presidente Massimo Secondo: "La pronuncia del Tar è una sospensiva, ma ha i contenuti di una sentenza. Io non ho mai perso la fiducia: non ho mai detto siamo in B né, quando dai tribunali sono arrivate pronunce non favorevoli, è finita. Siamo sempre andati avanti per tutelare un nostro diritto. Il Tar ha parlato chiaramente sul format, che deve essere a 22, ma non come adempiere. Ma la decisione va presa in tempi brevi: chi sarà ripescato, parzialmente viene risarcito dei danni subiti, chi non va in cadetteria ha titolo per essere risarcito. Per la prima volta il Tar ha certificato che nei mesi scorsi sono state fatte cose vergognose".

Ore 13.18 - Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport arrivano alcune dichiarazioni di Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega allo sport, è intervenuto sul caos Serie B, dopo che il Tar del Lazio ha smontato il format a 19 squadre: "il governo non aveva nessuna voglia e nessun interesse a intervenire sulla giustizia sportiva. Siamo stati costretti a prendere un'iniziativa perché nessuno dava risposta agli interessi delle società". Per il rappresentante del governo ora ci vuole "rispetto per la sentenza del Tar" con "la speranza che il collegio di garanzia decida chi ha il diritto di andare in Serie B. Visto che la situazione è al limite dell'irrecuperabile, come dimostra l'Entella, che peraltro probabilmente meriterebbe più di tutti di starci".

Ore 13.03 - L'amministratore delegato del Catania Pietro Lo Monaco è ancora deluso dopo la sentenza del Tar Lazio: "Hanno allungato i tempi in maniera esagerata - ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport - per farci arrivare a questo stato di cose. Ed è l'ennesima puntata di una stagione gestita nel peggiore dei modi. Come si fa a discutere adesso di un argomento così importante se in estate c'era lo spazio per mettere ogni cosa a suo posto e abbiamo dovuto incassare continui rinvii? Il Catania è dalla parte della ragione, ho sempre detto, per mesi, che la B non sarebbe stata una concessione, ma un diritto acquisito. Non certo un regalo. La B doveva essere nostra ma non oggi, già tre mesi fa, non capisco perché s'è perso tanto tempo. Magari va a finire con con una sentenza finale di natura risarcitoria. Ci è stato perpetrato un danno enorme sotto ogni punto di vista: da quello organizzativo a quello tecnico, senza pensare a quello che è stato il danno per i tifosi, il rallentamento della campagna abbonamenti che dopo che ci tolsero la B accusò un calo vistoso come incassi".

Ore 12.39 - Ospite di ItalPress in occasione dei 30 anni della nota agenzia di stampa il presidente del CONI Giovanni Malagò ha rilasciato alcune dichiarazioni sul caos fra Serie B e Serie C e non solo: "La sentenza del TAR sulla Serie B? Ritorno a quello che è sempre stato il mio pensiero. Non ho mai commentato le sentenze, sportive e giudiziarie. La FIGC ha un presidente eletto all'unanimità e credo che prenderanno decisioni nel minor tempo possibile. La Giustizia Sportiva può sbagliare, ma è indispensabile la buona fede anche perché le decisioni sono spesso difficile. Quello che non si può evitare di fare è prendere delle decisioni. B a 22? Non dico nulla. C'è chi ritiene che debba rimanere a 19 oppure a 22. Sarei un irresponsabile se dicessi qualcosa. Le persone preposte devono prendersi la responsabilità. La sospensione di Uva da parte di Gravina? Ho preso atto. Ne parlerò con Gravina a breve. Da programma elettorale ha detto che avrebbe voluto l'eliminazione della figura del direttore generale a favore della trasformazione del segretario federale in segretario generale. Per farlo avrà bisogno del favore dei due terzi degli aventi diritto di voto. Sulle persone non dicono nulla. Il presidente ha il diritto di scegliersi le sue persone".

Ore 12.28 - Antonio De Renzis, legale della Robur Siena, espone il punto di vista della società dopo la decisione di ieri del Tar del Lazio: "Come società accogliamo con soddisfazione questo importante e decisivo giudizio del Tar de Lazio. A questo punto attendiamo solo le decisioni della Figc. E' stata tanta la sofferenza provata in questi mesi che aggiungere altre parole in questo momento appare davvero superfluo. Bisogna solo aspettare, èd è ciò che faremo".

Ore 11.54 - E' sempre più caos in Serie B e C dopo la decisione di ieri del tribunale amministrativo del Lazio. "La Serie B può tornare a 22 squadre" titola a pagina 26 Tuttosport. "Verrebbe quasi di dirla con Sibilia: «Eravamo stati buoni profeti». Eppure all'epoca Lega di B e Federcalcio avevano fatto di testa loro, bloccando i ripescaggi e imponendo una Serie B a 19 squadre senza averne facoltà. Dovevano passare per una riforma politica che all'epoca non era possibile perché non esisteva un consiglio federale. E così, oltre due mesi dopo e a campionati già ampiamente iniziati, ora si rischia di dover tornare indietro aprendo in precedente storico per il calcio italiano, se non mondiale".

Anche La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio all'ennesimo ribaltone vissuto ieri fra Serie B e Serie C. "Serie B &C, e ora cosa facciamo?" è il titolo scelto dalla rosea che poi scrive: "Statuto violato. Mossa Fabbricini bocciata dal TAR. Verso il ritorno a 22 squadre di B. Accolti i ricorsi di Pro Vercelli e Novara. Secondo il tribunale amministrativo del Lazio il commissario FIGC andò oltre i propri poteri. Ripescaggi: sui criteri è ancora caos. L'Entella tra le ripescate? La FIGC non ricorrerò al Consiglio di Stato, ma deve scegliere i club da riportare in B. E i liguri ora chiedono di eseguire la sentenza CONI".

"Campionati ancora caos" è il titolo scelto oggi dal Corriere dello Sport. La clamorosa sentenza del Tar del Lazio sconvolge Serie B e Serie C. "Il principio della fine. Per ritrovarsi ancora nella tempesta perfetta. Inattesa come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la clamorosa sentenza del TAR Lazio che boccia la modifica del forma del campionato di Serie B e alimenta le speranze dei club interessati ai ripescaggi che in 72 giorni non hanno mollato di un millimetro. L'inenarrabile vicenda che ha infiammato tutta l'estate della giustizia sportiva torna, dunque, alla fase iniziale e ripropone uno scenario di inevitabile caos".

L'incredibile vicenda che sta paralizzando il calcio italiano trova spazio anche sui quotidiani generalisti. "Mai dire Serie B, si torna a 22 club calendari da rifare" titola La Repubblica che accenna al maxi risarcimento che le sei società coinvolte potrebbero chiedere alla Figc.

Sarà una giornata calda, anzi caldissima, per il futuro della Serie B e della Serie C. Nelle prossime ore la Federcalcio dovrà esporsi sulla questione ripescaggi dopo la decisione del TAR del Lazio che ha giudicato illegittima la riforma della cadetteria con 19 squadre. Catania, Novara, Pro Vercelli, Robur Siena e Ternana tornano dunque a sperare, mentre alla Lega di Serie B si attende una presa di posizione a seguito dell'assemblea straordinaria convocata per questo pomeriggio dal presidente Mauro Balata.