© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alla vigilia della gara contro lo Spezia, il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha parlato anche di mercato: "Non credo che in Serie B si possano stravolgere le rose a gennaio, si possono migliorare in due o tre unità. Ci vuole la bravura di cercare giocatori che ci mettono poco ad integrarsi nella squadra, che non vengono da infortuni e che sono motivati. Cerchiamo giocatori che hanno grandissima voglia di venire da noi, non dobbiamo stravolgere nulla ma dovremo sfoltire. I valori si stanno assottigliando da una parte più alta di classifica alla zona che riguarda la salvezza e nel girone di ritorno i punti sono più difficili da conquistare. Noi cerchiamo giocatori che possano migliorare i reparti in cui ne abbiamo bisogno. Più riusciamo a trovare giocatori che possono integrarsi con tutto il reparto più abbiamo la possibilità di cambiare le partite. La quota di trenta punti era un traguardo importante, vuol dire che il primo obiettivo della società è molto vicino. Girare a quella quota ti pone a metà dell’opera dell’obiettivo che sono i playoff. Per una squadra nata per raggiungere la salvezza direi che è un girone d’andata straordinario”.