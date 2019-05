Liverani: "Se puoi fare all-in con 40 mln di debiti il problema sono le regole"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Io sono stato benissimo a Palermo tre anni e ho tanti amici lì, per questo non ho voluto commentare finora". Raggiunto da Sportitalia, parla Fabio Liverani, allenatore del Lecce: "Tutte le squadre devono avere una regola, non si può iniziare un campionato con debiti da 40-50 milioni e poi magari mi concentro, sapendo che pago gli stipendi non prendo penalità, e posso giocare come a poker l'all-in. Faccio una squadra che mi costa 20-25 milioni l'anno ma pagando gli stipendi, magari ho 40 milioni di debiti".

Passato rosanero.

"Proprio perché ho messo il cuore in quella città, ti dico che se partiamo alla pari e tu compri Puscas con 3,8 milioni, altri giocatori con un budget che a Lecce non potevamo permetterci, ma poi hai 40-50 milioni di debiti, non è colpa del Palermo, ma probabilmente delle regole, se inizi la stagione con 40 milioni di debiti e puoi permetterti di comprare giocatori fuori mercato".

Nel corso della trasmissione è poi intervenuto Rino Foschi, dirigente rosanero, contestando le parole di Liverani e poi prendendo posizione in maniera dura contro le decisioni di TFN e Lega B di oggi.