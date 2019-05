Livorno, 90' per la salvezza. Con Bogdan come arma in più

Le due vittorie consecutive contro Hellas Verona e Carpi hanno riacceso le speranze salvezza del Livorno. Ancora, però, manca un'ultima, decisiva, giornata di campionato. La formazione di Roberto Breda è attesa dalla trasferta in casa del Padova già retrocesso. Una sfida a due facce, quella contro gli uomini di Centurioni perché se da un lato il club veneto non avrà più niente da chiedere al campo, dall'altro vorrà dare il massimo per congedarsi con una vittoria dal proprio pubblico.

Una sfida, dunque, complicata per i labronici che, però, dovrebbero avere una carta in più da giocarsi: Luka Bogdan. Il centrale croato dopo un lungo infortunio rimediato in nazionale è tornato in panchina per il match contro il Carpi, ma per la sfida in casa dei biancoscudati potrebbe ritrovare una maglia da titolare e anche un ruolo da protagonista in questo finale di stagione.

Tutto questo in attesa di un possibile salto di categoria in estate, dove Atalanta, Torino e Sassuolo lo stanno monitorando già da tempo