Livorno, ag. Gori: "Delusione per la poca fiducia. Futuro? Vedremo"

© foto di Giacomo Morini

Giocondo Martorelli, agente dell'attaccante del Livorno Gabriele Gori, ha parlato a Firenzeviola.it dopo la doppietta realizzata contro il Foggia: "Penso che sia stata una performance eccezionale coronata da due gol importantissimi. Scarso minutaggio? La sua annata si può dividere in due parti: a Foggia e a Livorno. Nella prima parentesi in Puglia ha dato segnali positivi ed è stato impiegato abbastanza dall'allenatore Grassadonia, talvolta anche da titolare, potendo gradire di buona considerazione. A Livorno invece quello che è successo ha il sapore di grande delusione perché l'allenatore non gli ha dato mai fiducia. C'è grande rammarico, ma appena ha avuto la possibilità di dimostrare tutto il suo valore lo ha fatto, come sempre gli è accaduto nella sua carriera. Ci auguriamo che mister Breda lo tenga più in considerazione da qui alla fine della stagione. Futuro? Prenderemo le opportune decisioni dopo aver parlato con Corvino a fine anno. Bisogna vedere se l'idea della Fiorentina (proprietaria del cartellino, ndr) è di puntare sui giovani per il futuro o se acquisteranno giocatori di esperienza. Per adesso il ragazzo deve pensare solo a dimostrare tutto il suo valore e sono certo che lo farà perché ha grandissime qualità. Gli allenatori devono credere maggiormente nei giovani, aspettarli e dare loro il modo di sbagliare".