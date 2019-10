Livorno, allarme in attacco. Ancora tridente o cambio modulo?

Davide Marsura out per due giornate a causa del rosso nell’ultima gara, Adrian Stoian ed Enrico Brignola infortunati e fuori causa per diversi mesi (4-5 il romeno, 3-4 l’italiano). Il tecnico Roberto Breda per le prossime sfide dovrà inventarsi l’attacco specialmente se vorrà riproporre il tridente in attacco. Se a destra ci sono Manuel Marras e Murillo a sinistra si è aperta una falla che difficilmente potrà essere colmata nel lungo periodo con il solo Marsura.

Per questo si potrebbe pensare a un cambio di modulo con due punte vicine e un trequartista, seppur adattato, alle loro spalle. A quel punto uno fra Marras e Murillo potrebbero giocare qualche metro indietro (ma non è da scartare l'ipotesi di un avanzamento di Rocca) con Marsura seconda punta al fianco di uno fra Raicevic, Mazzeo o Braken o l’utilizzo del doppio centravanti con due dei tre nomi precedenti in campo dal 1° minuto. Un modulo accantonato dopo appena due gare (sconfitte contro Carpi in Coppa Italia ed Entella in campionato) che potrebbe essere rispolverato in un momento di piena emergenza.