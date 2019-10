Livorno, amarezza Breda: "Restare in 10 ha inciso, che peccato"

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Serata difficile per il tecnico del Livorno Roberto Breda, contestato da parte della tifoseria per aver effettuato tre sostituzioni. Certo, però, il mister non poteva immaginare che uno dei subentrati si sarebbe fatto male lasciando obbligatoriamente la sua squadra in dieci uomini per oltre 15 minuti. "Ironia della sorte si fa male chi era entrato dalla panchina, ma parlare dopo è sempre facile" ha detto in conferenza stampa "noi allenatori dobbiamo decidere sempre prima. Purtroppo stiamo pagando ogni disattenzione, anche a Cosenza avevamo disputato un'ottima partita e siamo stati puniti dalla giocata di un singolo al 95'. La Salernitana non è ancora la squadra "alla Ventura", però aver scelto una guida tecnica del genere fa capire che hanno ambizioni importanti. Eppure ce la siamo giocata alla pari, trovando due volte il vantaggio prima della beffa finale. C'è poco da sorridere e tanto da lavorare, fa male commentare sconfitte quando ti esprimi comunque in modo propositivo".