© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Non è certo il ritratto della felicità Paolo Tramezzani che sognava un esordio completamente diverso sulla panchina del Livorno. In sala stampa il mister ha cercato di gettare acqua sul fuoco per ricaricare ambiente e spogliatoio: "Quando ho accettato ero consapevole delle difficoltà, ma mi rifiuto di pensare che la squadra non possa fare di più. Non sono queste le gare in cui dobbiamo fare punti a tutti i costi, proprio per questo era un match da affrontare con maggiore spensieratezza. Invece dopo ogni errore individuale o di reparto sembra ci caschi il mondo addosso, il mio lavoro dovrà essere mentale ma anche fisico perchè ci sono stati quattro infortuni di natura muscolare che hanno condizionato la gestione della partita. L'esclusione di Marras? In settimana non si è allenato al meglio. Quanto a Morganella l'ho gettato nella mischia perchè lo conosco ed è consono alle mie idee di gioco. Il mio discorso non deve essere incentrato sui singoli, tutti devono tirare fuori qualcosa in più per arrivare all'obiettivo".