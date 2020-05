Livorno, ancora avanti con Yuosif: me entro fine mese si vogliono risposte

Non solo il futuro calcistico, ma anche il futuro del club: un momento assolutamente delicato per il Livorno.

Come riferisce amaranta.it, però, non è così scontata una soluzione imminente della trattativa con l'imprenditore libano-olandese Maid Yousif, anche se Aldo e Roberto Spinelli non sembrano disposti ad attendere una risposta senza un termine preciso.

Termine che potrebbe essere fissato non oltre il 3 giugno, poi la gestione della società sarà affidata a collaboratori. In ogni caso, nei prossimi giorni, la famiglia Spinelli farà il punto della situazione con le proprie rappresentanze legali e commercialistiche.