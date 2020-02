vedi letture

Livorno, Argadius si presenta: "Spero di fare tanti assist per i gol di Simovic"

Nella giornata di oggi in casa Livorno si è presentato anche Viktor Agardius, esterno mancino arrivato nei giorni scorsi, che ha subito spiegato di voler servire tanti palloni al connazionale Simovic: “Sono felice di far parte di questa avventura, il Livorno mi ha voluto fortemente e io ho detto subito sì alla proposta. Sono un esterno mancino che predilige la fase offensiva. - continua lo svedese come si legge sul sito del club - Spero di poter fare tanti cross per far segnare Robin. Lo conosco da avversario perché ci siamo scontrati diverse volte in Svezia”.