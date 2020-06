Livorno, Awua: "Oggi si torna in campo contro il Cittadella. Non vedo l'ora"

Non vede l'ora di tornare in campo Theophilus Awua. Il centrocampista del Livorno ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo Twitter in vista della sfida di oggi contro il Cittadella: "Oggi si torna in campo contro il Cittadella. Non vedo l'ora".