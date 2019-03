Quella di ieri contro il Benevento è stata una vittoria di primaria importanza per il Livorno e la sua corsa verso la salvezza. Alla vigilia, infatti, in pochi credevano possibile un risultato positivo degli amaranto contro una delle big del campionato, poi però Diamanti&C. hanno tirato fuori le unghie e regalato agli spettatori dell'Armando Picchi una prestazione di alto livello. Una di quelle che possono dare la svolta alla stagione.

Una stagione, quella portata avanti dai toscani dalle mille sfaccettature. Rimanendo a quanto visto sul campo è evidente l'importanza delle gare interne per gli uomini di Roberto Breda che fra le mura amiche hanno conquistato ben cinque delle sei vittorie messe a referto finora. 'Picchi', dunque, come fortino imprescindibile nella corsa alla permanenza in Serie B. Serve però migliorare anche in trasferta perché, anche in questo caso, i numeri parlano chiaro: in dodici gare lontano da casa il Livorno ha conquistato appena sette punti, con una vittoria e quattro pareggi. Poco, troppo poco, per poter affrontare con fiducia le ultime dieci giornate di campionato.