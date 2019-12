© foto di Andrea Rosito

Il neo tecnico del Livorno Paolo Tramezzani punta sul tridente con Marsura e Murillo al fianco di Mazzeo per il suo esordio in panchina contro la capolista Benevento. A centrocampo Del Prato e Agazzi agiranno da mezzali, mentre in difesa Gasbarro sarà il terzino sinistro. I sanniti rispondono con la coppia Coda-Sau in avanti, mentre a centrocampo Tello prende il posto dello squalificato Hetemaj a destra con Kragl sulla corsia opposta. Antei fa coppia con Caldirola in difesa. Queste le formazioni ufficiali:

Livorno (4-3-3): Plizzari; Morganella, Bogdan, Gonnelli, Gasbarro; Agazzi, Luci, Delprato; Marsura, Mazzeo, Murillo. Allenatore Tramezzani

Benevento (4-4-2): Montipò; Maggio, Caldirola, Antei, Letizia; Tello, Schiattarella, Viola, Kragl; Sau, Coda. Allenatore Inzaghi