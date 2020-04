Livorno, braccio di ferro Spinelli-Yousif sulla caparra per il passaggio di mano del club

vedi letture

Dalle colonne del quotidiani Il Tirreno arrivano aggiornamenti in merito alla trattativa per la cessione del Livorno da parte di Aldo Spinelli. Al centro della discussione oggi la caparra per l’acquisto del club da parte di Majd Yousif, manager olandese che non vuole andare oltre i 300mila euro ipotizzati, mentre Spinelli punta ad arrivare a 500mila euro.