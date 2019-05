© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Domani il Livorno scenderà in campo a Padova, contro i padroni di casa già retrocessi in Serie C, per andare alla caccia di una salvezza diretta che sembrava impossibile solo qualche mese fa. Il tecnico del labronici Roberto Breda in conferenza stampa ha spiegato di attendersi una gara complicata nonostante la situazione dei biancoscudati: “Domani a Padova ci attende una gara molto difficile, non dobbiamo pensare a loro come una squadra retrocessa, ma come una delle formazioni più in forma del campionato. Nelle ultime tre gare avrebbero potuto fare nove punti e anche se noi abbiamo motivazioni maggiori loro se la giocheranno. - continua Breda come riporta il sito dei toscani – Servirà una grande gara e dovremo scendere in campo con la giusta determinazione per interpretare al meglio la gara anche nei momenti di difficoltà”.