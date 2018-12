© foto di LaPresse/Donato Fasano

Attraverso il sito del Corriere dello Sport arrivano alcune brevi dichiarazioni di Roberto Breda, tecnico del Livorno, alla viglia della difficilissima trasferta di Palermo: "Domani ci aspetta una squadra molto forte come quella rosanero. Probabilmente la più forte del campionato. Ci vorrà grande capacità di soffrire, concentrazione, voglia di proporsi e di fare bene". Il tecnico labronico prosegue: "Se guardiamo la classifica, la partita sembrerebbe già scritta, ma noi non regaleremo nulla al Palermo. Abbiamo grandi margini di miglioramento e non dobbiamo mai accontentarci".