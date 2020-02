vedi letture

Livorno, Breda: "Abbiamo fatto una discreta partita. Ci mancano i gol"

Roberto Breda, tecnico del Livorno, ha così commentato la sconfitta per 1-0 subita sul campo della Salernitana: "Abbiamo fatto una discreta partita e siamo rimasti in gara fino alla fine. Ci abbiamo provato contro una buona squadra che ha giocatori importanti ed è in fiducia. - riporta salernitananews.it - Non c’è certezza matematica e proveremo a salvarci fino alla fine, ma è logico che diventa sempre più difficile".

Tanti errori negli ultimi 30 metri e nessuna vera parata per il portiere avversario. È questo il problema?

"Fino alla trequarti andiamo bene, ma non abbiamo imparato a coprire l’area. La Salernitana ha provato a giocare di rimessa mentre noi provavamo a fare la partita. Abbiamo cercato di alzare i ritmi e non farli giocare. Dopo l’1-0 abbiamo rischiato di sfaldarci invece i ragazzi hanno mantenuto equilibrio e ci hanno provato fino alla fine. Certamente, però, ci mancano i gol".

Com'è stato il suo ritorno a Salerno? La piazza, secondo lei, può sognare la Serie A?

"Mancano 13 partite, i granata sono lì con merito e possono giocarsela anche per il secondo posto. Ho avuto tanta fortuna qui a Salerno, sono stato capitano e ho vinto campionati. È stata un'emozione forte, così come quest'estate in occasione del centenario. Qui ho vissuto i momenti più importanti della mia vita calcistica e non".