Dopo il pareggio ottenuto contro il Palermo, il tecnico del Livorno Roberto Breda ha parlato in conferenza stampa: "La partita è stata equilibrata, purtroppo l'ha sbloccata un episodio sui generis - riporta Amaranta.it -. E una volta andati in svantaggio contro una squadra forte come il Palermo la gara si è maledettamente complicata. anche perché prima del rigore l'unica occasione, enorme, l'avevamo avuta noi con Gasbarro. Ma abbiamo disputato una partita di voglia e sacrificio. Purtroppo lo sforzo fatto per coronare la rincorsa e rimanere in partita l'abbiamo pagato alla fine".