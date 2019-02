© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Il tecnico del Livorno Roberto Breda in vista della sfida contro lo Spezia ha parlato in conferenza stampa dicendosi certo che la squadra è pronta alla seconda gara in pochi giorni: “Dopo le fatiche e la vittoria di domenica sera abbiamo ricaricato le pile e siamo pronti ad affrontare una gara non facile, contro un avversario agguerrito che ha perso immeritatamente nell’ultimo turno. Lo Spezia è ben allenato e in avanti ha molte alternative di qualità, ben messe anche fisicamente. - continua Breda come si legge sul sito del club - Noi siamo pronti, ce le metteremo tutta. Il nostro gruppo è molto valido, anche chi gioca meno ha la pazienza giusta ed è bravo ad inserirsi. Prendiamo pochi tiri in porta perché c’è un ottimo lavoro di tutta la squadra ed i movimenti sono quelli giusti. Poi, ovviamente, dipende anche dall’avversario. Sarà la seconda partita in pochi giorni, a breve giocheremo ancora una terza volta. Vedremo se ci saranno da fare dei cambi a livello di formazione”.