© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una sfida quasi da dentro o fuori quella che attende il Livorno, impegnato domani tra le mura amiche del "Picchi" contro la Juve Stabia. Una sfida salvezza, tre i punti che separano le due squadre, della quale, come riferisce Il Telegrafo, mister Roberto Breda ha così parlato in conferenza stampa: "Dobbiamo concentrarci sulla prestazione di carattere, intensità e cattiveria. La posta in palio è altissima contro una squadra in lotta per la salvezza. Come spirito, va affrontata come se fosse un derby. Guardiamo avanti: voglio vedere punti e prestazioni, al resto penserò quando mi manderanno via o a fine stagione".

I tifosi, però, chiedono la sua testa: "Che ci sia malcontento è più che legittimo in questa situazion. Devo fare punti. Se avessi voluto il consenso popolare avrei continuato a fare l’assessore, invece son qui sapendo che abbiamo mancanze e che dobbiamo lavorare per fare punti".