Livorno, Breda: "Buona prestazione. Il rigore? Non commento gli episodi"

© foto di Federico Gaetano

Al termine del pareggio a reti bianche contro il Cittadella, il tecnico del Livorno Roberto Breda ha così commentato in conferenza stampa il primo punto sulla panchina amaranto: "La prestazione è stata buona, un po’ alla volta abbiamo trovato gli equilibri e creato diverse occasioni. Non possiamo però accontentarci, sappiamo che dobbiamo continuare a fare passi in avanti. Il miglioramento è merito dei ragazzi, abbiamo avuto la sosta e una settimana in più per lavorare. La partita è il vero banco di prova e mi sono piaciuti, abbiamo provato a vincerla”.

Sul netto rigore non dato al Livorno: “Non vado mai a commentare gli episodi perché diventa un alibi, bisogna andare e oltre e sapere che nonostante quell’episodio abbiamo avuto altre occasioni per vincere, e su quelle dovevamo far meglio".