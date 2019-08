Roberto Breda, allenatore del Livorno, commenta a caldo il calendario di Serie B ai microfoni di Sky: "Sembra studiato, affrontare subito Entella e Perugia, squadre in cui sono stato non tanto tempo fa. Torno volentieri. Riparte un campionato entusiasmante con squadre con valori importanti e imprevedibile come sempre. Il Livorno deve partire dalla base dell'anno scorso con l'idea costante di volersi migliorare. Affronteremo una partita alla volta, rendendo fiera la nostra città. Ho un gruppo che mi piace molto, che mi segue. Dove arriveremo non lo sa nessuno. Abbiamo voglia di far bene".